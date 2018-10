Jodl-Grab auf Frauenchiemsee soll umgestaltet werden

Die umstrittene Grabstätte des verurteilten NS-Kriegsverbrechers Alfred Jodl auf der Fraueninsel im oberbayerischen Chiemsee soll in veränderter Form erhalten bleiben. Die Gemeinde Chiemsee schloss am Montag einen gerichtlichen Vergleich mit dem derzeitigen Inhaber der Grabstätte, dem Großneffen von Jodls zweiter Frau. Demnach soll Jodls Name und der Zusatz „Generaloberst“ mit einer Platte verdeckt werden, auf dem nur die Inschrift „Familie Jodl“ steht.

Zuvor hatte eine Kammer des Verwaltungsgerichts München nach einem Ortstermin auf der Fraueninsel angedeutet, dass die Gemeinde in dem Rechtsstreit um eine Verlängerung des Nutzungsrechtes für die Jodl-Grabstätte wohl unterliegen werde. Die Kommune wollte das Grab auflösen und berief sich auf Platzmangel auf dem kleinen Inselfriedhof. Jodl selbst ist in der Grabstelle allerdings nicht beerdigt, seine Asche wurde nach seiner Hinrichtung als Kriegsverbrecher in die Isar gestreut.