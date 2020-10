Jetzt live: Markus Söder erklärt, welche Coronamaßnahmen in Bayern gelten

Nach der Regierungserklärung von Winfried Kretschmann (Grüne) vor dem Stuttgarter Landtag legt der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach. Zusammen mit seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger spricht er im Foyer des Prinz-Carl-Palais in München über die Coronamaßnahmen in Bayern.

Bereits am Vormittag hatte sich der Ministerrat in der bayerischen Staatskanzlei getroffen, um über die Beschlüsse des Corona-Gipfels vom Mittwoch zu beraten. Im Livestream erklärt er, welche Regeln jetzt in Bayern gelten.