Jesusfigur aus Kapelle gestohlen

Aus einer Kapelle in Oberfranken haben unbekannte Diebe eine Jesusfigur gestohlen. Die Figur in dem Gebetsraum in Leutenbach (Landkreis Forchheim) sei in der Wand verschraubt gewesen, die Täter müssten diese ausgerissen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter sie verkaufen wollen. Die Figur stelle Jesus in weißem Gewand, mit rotem Umhang, goldener Krone und einer blauen Weltkugel in der Hand dar. Sie müsse zwischen dem 18. und 25. April gestohlen worden sein.

