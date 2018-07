Jensen nach Verletzungspause zurück beim FC Augsburg

Der Augsburger Neuzugang Fredrik Jensen ist nach seiner Verletzungspause wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag im Trainingslager in Tirol mit. Jensen war wegen Knieproblemen zunächst in der Fuggerstadt geblieben. Der FCA bereitet sich noch bis zum Freitag in Längenfeld auf die kommende Saison vor. Im Anschluss reist die Mannschaft von Trainer Manuel Baum für ein Testspiel am Samstag bei Newcastle United nach England. Der FCA hat den 20-jährigen Jensen von Twente Enschede verpflichtet. Der finnische Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

