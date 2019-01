Jens Lehmann will weiter TV-Experte bei RTL bleiben

Jens Lehmann will seine bisherige Tätigkeit als TV-Experte bei RTL auch trotz seines neuen Jobs als Assistenztrainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg fortführen. Der frühere Nationaltorwart hat nach eigener Aussage bereits mit RTL-Sportchef Manfred Loppe darüber gesprochen. Lehmann ist bei dem Privatsender bei Länderspielen im Einsatz, in dieser Zeit hat die Bundesliga spielfrei. Dem „würde nichts im Wege stehen“, sagte Lehmann am Dienstag bei seiner Vorstellung in Augsburg. Der heute 49-Jährige ist seit dem Jahr 2014 für den Privatsender im Einsatz.

