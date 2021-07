Jedes fünfte Elektroauto ging im ersten Halbjahr nach Bayern

Die Bayern greifen im aktuellen Elektroauto-Boom kräftig zu. Jedes fünfte im ersten Halbjahr in Deutschland neu zugelassene Fahrzeug mit reinem Batterieantrieb oder Plug-in-Hybrid ging in den Freistaat, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Insgesamt waren es 28.639 reine Batterie-Autos und 33.827 Plug-in-Hybride. Zusammen machten sie 21,5 Prozent aller Neuzulassungen in Bayern aus. Brennstoffzellen-Autos spielten mit insgesamt 32 Stück kaum eine Rolle.

