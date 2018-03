Jeder Vierte in Bayern gegen Religionsunterricht an Schulen

Jeder Vierte im Freistaat lehnt den Religionsunterricht an Schulen ab. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid im Auftrag der evangelischen Landeskirche ergeben. Religion sei Privatsache oder habe heute keine Bedeutung mehr, hieß es nach Angaben vom Mittwoch bei den Gegnern zur Begründung. 65 Prozent der Befragten sind der Umfrage zufolge aber für den Religionsunterricht als Schulfach, weil er wichtige Werte vermittele. Fragt man nur die evangelischen Bürger, steigt die Zustimmung auf 80 Prozent.

Weitere Ergebnisse der Umfrage will die Landeskirche am kommenden Mittwoch vorstellen. Befragt wurden insgesamt 1000 Bürger in Bayern, nicht alle sind Kirchenmitglieder.

Die Schule solle zur Werte- und Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen beitragen, gerade der Religionsunterricht leiste dazu auch heute noch einen wesentlichen Beitrag, erklärte Michael Piazolo, bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Freien Wähler, in einer Stellungnahme. „So unterstützt er die Suche junger Menschen nach einer verlässlichen moralischen Orientierung in der Welt von heute.“