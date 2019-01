Fußball-Drittligist VfR Aalen gibt den Japaner Natsuhiko Watanabe an den bayrischen Regionalligisten FC Memmingen ab. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war nur elf Monate in Aalen und kam auf lediglich zwei Einsätze in der Liga und drei im Pokal. „Natsuhiko hat von uns die Freigabe erhalten, den Verein frühzeitig verlassen zu dürfen, um mehr Spielpraxis zu bekommen“, sagte Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

