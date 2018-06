Jan-Gregor Kremp wird zum Ehrenkommissar ernannt

TV-Ermittler Jan-Gregor Kremp (55) soll zum Ehrenkommissar der bayerischen Polizei ernannt werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will den Hauptdarsteller der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ zusammen mit dem Landespolizeipräsidenten Wilhelm Schmidbauer würdigen, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die Ernennung soll Anfang Juli während der Dreharbeiten der Serie in den Bavaria Filmstudios in Grünwald bei München stattfinden. Als Hauptkommissar Richard Voss löst Kremp in der Serie bei der Münchner Mordkommission seit 2012 Fälle.

Die Ehrenkommissarswürde wird in Bayern seit 1957 verliehen. Den Titel bekommen laut Innenministerium Persönlichkeiten, die durch ihr Engagement das Ansehen der bayerischen Polizei in der Öffentlichkeit gefördert haben.

Informationen zu "Der Alte"