Jahrtausendealte Holzbüsten gehen zurück nach Mexiko

Der Staat Mexiko hat in München zwei Jahrtausende alte Kultfiguren aus der Olmeken-Kultur zurückerhalten. Die beiden Holzbüsten seien an der archäologischen Stätte El Manati im heutigen Bundesstaat Veracruz in einem Sumpf gefunden und illegal außer Landes gebracht worden, sagte Maria Villarreal vom Nationalen Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) in Mexiko am Dienstag in München. Experten gehen davon aus, dass es sich um Opfergegenstände handelt, die ungefähr aus dem Jahr 1200 vor Christus stammen. Die Skulpturen sollen im INAH restauriert und dann ausgestellt werden. Die Olmeken werden auf die Zeit zwischen 1200 und 400 vor Christus datiert.

Die Kulturgüter waren im Besitz eines Münchner Kunsthändlers. 2008 hatte das Bayerische Landeskriminalamt die Sammlung mit mehr als 1000 präkolumbischen Objekten aus Mittel- und Südamerika sichergestellt. Seitdem bemühte sich Mexiko um die Rückgabe der gut 600 mexikanischen Gegenstände, auch mit juristischen Mitteln. 2015 gab das Landgericht München der Klage auf Herausgabe der beiden Holzbüsten statt. Die restlichen Gegenstände der Sammlung gingen an den Kunsthändler zurück.