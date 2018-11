Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Spannung ohne Wahlen

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern verspricht auch ohne Präsidiumswahlen Spannung. Beim Mitgliedertreffen heute in München werden Präsident Uli Hoeneß und der Vorstand um den Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge über das Geschäftsjahr 2017/18 berichten. Schon jetzt ist bekannt, dass der deutsche Fußball-Meister erneut einen Rekordumsatz von 657,4 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 29,5 Millionen Euro übrig.

Es wird bei der Versammlung im Münchner Audi Dome auch um die sportliche Situation in der aktuellen Saison gehen. Dort haben die Münchner in der Bundesliga bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Es wird interessant, wie sich die Bayern-Bosse zu Trainer Niko Kovac positionieren und was sie über den im Sommer angekündigten Umbruch in der Mannschaft verraten.

