Jahresauftakt bei Roboterbauer Kuka besser als erwartet

- Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka ist zum Jahresauftakt dank eines Zukaufs und hoher Nachfrage im Stammgeschäft mit Autoherstellern stark gewachsen. Da die übernommene Swisslog nicht so rentabel ist wie die bisherigen Sparten, hinkte der Gewinnanstieg dem Umsatzplus deutlich hinterher. Der Gewinn legte im ersten Quartal um ein Viertel auf 15,3 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 55,6 Prozent auf 719,8 Millionen Euro an. Beim Auftragseingang verzeichnete der Konzern einen Anstieg um ein Fünftel auf den Rekordwert von 743,9 Millionen Euro.

Kuka-Chef Till Reuter bestätigte die Prognose für 2015. Demnach soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro steigen. Der Gewinn wird aber wegen einer Abschreibung auf Swisslog sinken.

Mit der Integration von Swisslog, das Krankenhaus-Logistik anbietet, wollen die Augsburger ihre Abhängigkeit von der Automobilindustrie reduzieren. Mittelfristig sollen Umsatz und Gewinn deutlich steigen.