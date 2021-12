Jahresabschluss Fürth gegen Augsburg

Bundesliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth will sich zum Abschluss eines unvergesslichen Fußballjahres beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) nicht mit Negativ-Rekorden beschäftigen. Nach dem gefeierten Aufstieg im Mai liegt eine frustrierende Bundesliga-Hinrunde mit 14 Niederlagen hinter den Franken. Wenn der Tabellenletzte Fürth am Samstag nicht punktet, stellt er die Negativmarke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 ein. Damals schlossen die Berliner die Hinrunde mit 15 Niederlagen, einem Remis und nur einem Sieg ab.

Gegner Augsburg hat an das letzte Duell der beiden Teams gute Erinnerungen. In der Saison 2012/13 machten die Schwaben durch einen 3:1-Heimsieg am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt, Fürth stieg damals ab. Augsburg will nun mit einem Sieg auf 20 Punkte nach der Vorrunde kommen. Die Partie werde „kein Selbstläufer“, warnte Trainer Markus Weinzierl am Freitag. In der Tabelle sieht es für beide Teams nicht gut aus. Augsburg belegt den Relegationsrang, Fürth ist abgeschlagen Tabellenletzter.

© dpa-infocom, dpa:211217-99-426021/2

