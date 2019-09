Jahn will Schwung aus HSV-Spiel mitnehmen: „Auf gutem Weg“

Mit diesem Remis können Trainer Mersad Selimbegovic und seine Fußballer von Jahn Regensburg gut leben. Nach zwei Niederlagen soll das 2:2 (1:0) gegen den Hamburger SV Schwung bringen für die nächsten Aufgaben im Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

„Das hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, resümierte der Coach am Samstag. Dass nach zwei beeindrucken Erfolgen (5:0, 2:1) gegen das hanseatische Topteam in der Vorsaison diesmal kein Sieg heraussprang, ärgerte die Oberpfälzer nicht nachhaltig. „Wir werden uns sicher bald mit einem Dreier belohnen“, sagte Selimbegovic.

Vor 15 210 Zuschauern in der ausverkauften Continental Arena hatte Sebastian Stolze die in der ersten Halbzeit klar dominanten und rustikal auftretenden Hausherren (29. Minute) in Führung geschossen. Ein Eigentor von Sebastian Nachreiner (72.) sowie ein Distanzschuss von Aaron Hunt (75.) drehten die Partie. Schließlich sorgte der eingewechselte Jahn-Profi Andreas Albers für den Endstand nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Kapitän Marco Grüttner (85.).

„Es wäre vermessen zu sagen, dass man zu Hause gegen den HSV gewinnen muss“, betonte Abwehrspieler Marcel Correia und lobte die Mentalität seiner Mannschaft nach dem Doppelschlag der Hamburger zu Beginn der Schlussphase. „Wir haben nicht aufgegeben.“

Allerdings hätte sich der Jahn selbst die brenzlige Situation gegen Ende ersparen können, nämlich mit einer besseren Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit. „Wenn der Jahn in der Phase den einen oder anderen Konter besser ausgespielt hätte, hätten wir gar keinen Punkt mitgenommen“, räumte Hamburgs Trainer Dieter Hecking ein.

Mit acht Punkten aus acht Spielen rangieren die Regensburger nur knapp oberhalb der Abstiegszone. Vor der Länderspielpause steht am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) noch das Gastspiel bei Holstein Kiel an. „Wir müssen noch weiter beharrlich an dem Weg arbeiten und die Kleinigkeiten abstellen“, sagte Selimbegovic.

