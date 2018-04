Jahn will gegen St. Pauli „befreit aufspielen“

Der SSV Jahn Regensburg will ohne Druck in die letzten vier Partien der 2. Bundesliga gehen und zugleich die Chance auf das Erreichen des Aufstiegs-Relegationsranges wahren. „Wir können befreit aufspielen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr). Mit 44 Punkten sind die Oberpfälzer Tabellenvierter und müssen sich trotz der extrem knappen Abstände im deutschen Fußball-Unterhaus vor dem 31. Spieltag keine Sorgen mehr um den Ligaverbleib machen.

Im Gegenteil: Der Jahn schielt eher noch auf Platz drei und damit die Möglichkeit, in der Relegation um die Bundesliga-Teilnahme zu spielen. Deswegen will Beierlorzer im Saisonfinish auch keine Punkte herschenken. „Wir sind zu ehrgeizig und wissen: Vielleicht ist mit einem Sieg noch was nach oben drin.“ Bei einem Erfolg über St. Pauli und einer Niederlage der drittplatzierten Kieler am Montag gegen den 1. FC Nürnberg wäre Regensburg bis auf zwei Zähler dran an Holstein.

Beierlorzer geht von einem schweren Spiel aus, vom drittletzten Tabellenplatz der Hamburger will er sich nicht blenden lassen. „Das ist eine absolute Topmannschaft individuell“, sagte er.

Bis auf Verteidiger Asger Sörensen, der sich beim 2:1 gegen Fürth eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, und Stürmer Sebastian Freis (Bauchmuskelzerrung) hat Regensburg keine Ausfälle zu beklagen.

