Jahn-Trainingsstart am Montag: Acht Testspiele

Jahn Regensburg wird sich mit mindestens acht Testspielen und einem Trainingslager in der Region auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten. Die Truppe von Trainer Achim Beierlorzer beendet am Montag mit der ersten Einheit den Urlaub. Wie der Verein am Freitag bekanntgab, bezieht das Team vom 9. bis 15. Juli ein Trainingslager in Bad Gögging, eine halbe Autostunde von Regensburg entfernt. Während dieser Zeit spielt der SSV ein Freundschaftsmatch gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden (14. Juli, 14.00 Uhr).

Die Generalprobe auf den Liga-Start Anfang August soll am letzten Juli-Wochenende steigen, Termin und Gegner sind noch offen. Bis dahin vereinbarten die Regensburger insgesamt sieben Tests, alle in der Region. Beim Trainingsauftakt am Montag will Coach Beierlorzer alle seine Profis bis auf die länger verletzten Oli Hein und Sebastian Nachreiner begrüßen.

