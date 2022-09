Jahn Regensburg zwei Spiele ohne gesperrten Breitkreuz

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg muss in den kommenden zwei Spielen auf Innenverteidiger Steve Breitkreuz verzichten. Wie der Club aus der Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, wurde der 30-Jährige vom Deutschen Fußball-Bund wegen „rohen Spiels gegen den Gegner“ für zwei Meisterschaftspartien gesperrt.

Breitkreuz hatte am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel des Jahn bei Tabellenführer SC Paderborn (0:3) die Rote Karte gesehen. Damit fehlt er im Heimspiel gegen den FC St. Pauli an diesem Sonntag sowie Anfang Oktober beim Auswärtsspiel in Magdeburg.

