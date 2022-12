Jahn Regensburg zum Trainingsauftakt noch ohne Gimber

Der SSV Jahn Regensburg hat noch ohne den an der Schulter verletzten Kapitän Benedikt Gimber sein Training nach der ersten WM-Pause wieder aufgenommen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte Trainer Mersad Selimbegovic am Montag. Der ebenfalls an der Schulter verletzte kanadische Verteidiger Scott Kennedy drehte immerhin Runden auf dem Platz. Verteidiger Lasse Günther konnte nach einer Sprunggelenksverletzung zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft trainieren.

Defensivspieler Leon Guwara war nach einer auskurierten Verletzung bei der Einheit komplett dabei. „Die Verletzung war eine langwierige Geschichte. Jetzt kann ich wieder gut aufbauen“, sagte er der „Mittelbayerischen Zeitung“. Für den Tabellenzwölften geht es in der 2. Fußball-Bundesliga am 28. Januar beim SV Darmstadt wieder weiter.

