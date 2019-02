Jahn Regensburg verliert Verfolgerduell: 0:2 gegen Kiel

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Etwa 50 Aalener Fußballfans sind am Samstag gegen 19.50 Uhr aus Würzburg am Bahnhof Crailsheim angekommen und mussten dort in den Zug nach Aalen umsteigen mussten. Am Bahnsteig gerieten sie mit einem Bremer Fan in Streit.

Unter anderem schlug ein Aalener Fan dem Bremer Fan mit der Faust gegen die rechte Schläfe, so dass dieser eine Platzwunde erlitt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete und konnte letztlich am Einsteigen in den Verbindungszug nach Aalen durch einen Beamten gehindert werden.