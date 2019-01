Jahn Regensburg verliert Testspiel gegen Würzburger Kickers

Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel in der Vorbereitung auf die Restrückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Würzburger Kickers mit 0:1 (0:0) verloren. Die Partie am Samstag in Würzburg fand ohne Öffentlichkeit statt. Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer wechselte nach Jahn-Angaben bei den Feldspielern zur Pause komplett durch. Nur André Weis blieb im Tor. Der Tabellenneunte empfängt im ersten Zweitligaspiel nach der Winterpause am 30. Januar den Aufsteiger SC Paderborn.

