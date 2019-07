Jahn Regensburg verliert Testspiel: 1:2 gegen Unterhaching

Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt gegen den VfL Bochum hat Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung verloren. Die Oberpfälzer unterlagen am Samstag in Ergolding gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:2). Jan-Marc Schneider traf für den Jahn in der 84. Minute zum Endstand. Zuvor hatten Felix Schröter (61.) und Jim-Patrick Müller (76.) die Hachinger mit 2:0 in Führung geschossen.

Tags zuvor hatten die Regensburger ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena in Pleystein noch knapp mit 4:3 gewonnen. Auch da zählte Angreifer Schneider zu den Torschützen.

Kader Jahn Regensburg