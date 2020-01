Jahn Regensburg verleiht Nandzik nach Kaiserslautern

Der SSV Jahn Regensburg hat Linksverteidiger Alexander Nandzik (27) bis zum Sommer an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Donnerstag mitteilte, besitzt der Drittligist anschließend eine Kaufoption. Nandzik war im Januar 2016 vom Chemnitzer FC zum SSV Jahn gewechselt und absolvierte seither 96 Pflichtspiele für die Regensburger. In dieser Saison kam der 27-Jährige aber nur auf drei Einsätze. „Es war mein großer Wunsch, diese Chance jetzt zu ergreifen. Für mich persönlich erhoffe ich mir natürlich, dass ich mir mehr Einsatzzeiten erspielen kann, als das zuletzt der Fall war“, sagte Nandzik.

Tabelle 2. Bundesliga

Spiele Jahn Regensburg

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg

Mitteilung Verein