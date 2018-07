Jahn Regensburg verlängert Vertrag mit Jann George

Der SSV Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Offensivspieler Jann George um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Freitag mit. George war 2015 von der SpVgg Greuther Fürth zum SSV Jahn gewechselt und ist seitdem Stammspieler. George hat für die Regensburger bislang 98 Pflichtspiele absolviert. Dabei erzielte der Offensivspieler 21 Tore, 18 weitere bereitete er vor. „Jann ist jetzt seit drei Jahren in Regensburg und hat in dieser Zeit maßgeblich zu unserer positiven Entwicklung beigetragen“, lobte Geschäftsführer Christian Keller.

