Jahn Regensburg startet mit eigenem E-Football-Team

Der SSV Jahn Regensburg steigt in den E-Sport ein. Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Dienstag mitteilte, nimmt der Verein zur Saison 2020/21 mit einem eigenen E-Football-Team an der Virtual Bundesliga Club Championship teil. „Die Teilnahme an der Virtual Bundesliga eröffnet uns neue Potenziale zur Schaffung digitaler Angebote“, erklärte Jahn-Vermarktungsexperte Philipp Hausner. Die Virtual Bundesliga Club Championship ist ein Online-Spielformat. In der kommenden Spielzeit nehmen 26 Teams der 1. und 2. Bundesliga teil.

Mitteilung

Tabelle 2. Bundesliga

Kader Jahn Regensburg

Spiele Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg