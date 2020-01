Jahn Regensburg rechnet „mit Vollgas“ von Hannover 96

Der SSV Jahn Regensburg erwartet trotz der jüngsten Unruhe bei Hannover 96 einen starken Auftritt der Niedersachsen im Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr). „Die werden mit Vollgas antreten“, meinte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Auftakt in die Restserie der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hannoveraner hatten sich zuletzt von Sportdirektor Jan Schlaudraff getrennt. „Ich gehe davon aus, dass es sie zusammenschweißen kann“, sagte Selimbegovic zum Wirbel beim in dieser Saison so enttäuschenden Absteiger. „Die wissen schon, dass sie den Ansprüchen hinterherlaufen.“

Die Regensburger liegen als Tabellensiebter fünf Punkte vor Hannover 96. Selimbegovic muss im Heimspiel nur auf Andreas Geipl (Gelb-Rot) und Benedikt Gimber (5. Gelbe Karte) verzichten. Eine bis drei Änderungen werde es in seiner Aufstellung im Vergleich zur Phase vor der Winterpause geben, kündigte der Jahn-Coach am Montag an.

Tabelle 2. Bundesliga

Spiele Jahn Regensburg

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg