Jahn Regensburg nimmt Gimber aus Ingolstadt unter Vertrag

Der SSV Jahn Regensburg hat Defensivspieler Benedikt Gimber verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Dienstag mitteilte, kommt der 22-Jährige vom FC Ingolstadt und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Gimber hatte bereits die Saison 2017/18 auf Leihbasis in Regensburg absolviert und damals 28 Pflichtspiele bestritten.

„Ich bin sehr froh darüber, dass es gelungen ist, Bene wieder zum SSV Jahn zurückzuholen. Wir wissen, was wir an ihm haben und welche Fähigkeiten er auf und außerhalb des Platzes in unsere Mannschaft einbringen kann“, sagte Geschäftsführer Christian Keller über den früheren Hoffenheimer.

