Jahn Regensburg mit Sechserpack gegen FSV Zwickau

Der SSV Jahn Regensburg hat im Testspiel gegen den FSV Zwickau gleich ein halbes Dutzend Tore erzielte. Der Fußball-Zweitligist gewann am Freitag mit 6:2 (1:1) gegen den Drittligisten. Maximilian Thalhammer (37. Minute), Andreas Albers (64.), Benedikt Gimber (68.), zweimal Joel Zwarts (78., 90.) und Aygün Yildirim (81.) waren für die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic erfolgreich. Lukas Krüger (12.) und Noah Agbaje (56.) hatten die Zwickauer jeweils vorübergehend in Führung gebracht.

Für die Regensburger geht es am Samstag (14.00 Uhr) in Rieden gleich mit dem nächsten Testspiel weiter. Der Jahn misst sich dann mit der SpVgg Bayreuth. In der 2. Bundesliga treffen die Oberpfälzer am ersten Spieltag am 16. Juli (13.00 Uhr) zuhause auf den SV Darmstadt.

