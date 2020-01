Jahn Regensburg leiht Mainzer Seydel bis zum Saisonende aus

Der SSV Jahn Regensburg hat Stürmer Aaron Seydel von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bis zum Saisonende ausgeliehen. Dies teilten beide Vereine am Samstag mit. Der 23 Jahre junge Angreifer Seydel war in der Vorsaison bereits an Holstein Kiel ausgeliehen, schaffte aber auch danach nicht den Sprung in die Mainzer Startelf. Seydel selbst sagte, er habe schon häufiger gegen Zweitligist Regensburg gespielt und das Team immer als unangenehmen Gegner wahrgenommen. „Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, selbst für den SSV zu spielen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Team erfolgreich sind“, fügte er an.

Regensburgs Geschäftsführer Christian Keller sagte zur Verpflichtung: „Wir verfolgen den Werdegang von Aaron schon lange und freuen uns nun sehr, dass es gelungen ist, ihn für den SSV Jahn zu gewinnen. Aaron ist ein hoch veranlagter Spieler, der unser Offensivspiel mit seiner Kombination aus Größe, Technik und Geschwindigkeit bereichern kann.“

