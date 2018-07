Jahn Regensburg kassiert Testspiel-Niederlage

Die erste Testspielniederlage des SSV Jahn Regensburg in der Saisonvorbereitung konnte Trainer Achim Beierlorzer natürlich nicht gefallen. Nach zuvor vier Siegen unterlag der Fußball-Zweitligist dem SV Wehen Wiesbaden mit 1:4 (0:3).

„Wir waren einfach nicht spritzig. Nicht spritzig in den Beinen - und auch nicht immer spritzig im Kopf“, begründete Jahn-Coach Beierlorzer in der „Mittelbayerische Zeitung“ die Niederlage.

Manuel Schäffler, Marco Grüttner (Eigentor) und Simon Brandstetter sorgten am Samstag bereits bis zum Pausenpfiff für eine komfortable Führung für den Gegner aus der 3. Liga. Marc Wachs erhöhte sogar auf 4:0 für die Gäste, ehe Benedikt Saller vor rund 400 Zuschauern in der Endphase das einzige Jahn-Tor gelang.

Die Regensburger hatten ein kräftezehrendes Trainingslager in Bad Gögging in den Beinen. Zudem wurde deutlich, dass der Gegner in der Vorbereitung weiter war. Die 3. Liga startet früher in die Saison.

„Wir haben noch drei Wochen Zeit bis zum Punktspielstart“, bemerkte Jahn-Kapitän Grüttner. Der Torjäger ist weiterhin zuversichtlich, dass der Jahn wieder eine gute Rolle in der 2. Liga spielen kann.

Ins Vorbereitungspramm haben die Regensburger noch ein weiteres Testspiel aufgenommen. Eine Woche vor dem Punktspielstart gegen den FC Ingolstadt überprüft Beierlorzer die Form seiner Mannschaft am 28. Juli im mittelfränkischen Schnelldorf gegen den Liga-Konkurrenten SV Sandhausen. Auf die Sandhäuser trifft der Jahn in der Zweitligasaison erst zum Abschluss der Hinrunde am 17. Spieltag.

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg

Spiele Jahn Regensburg

Sommerfahrplan