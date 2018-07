Jahn Regensburg kassiert erste Testspielniederlage

Der SSV Jahn Regensburg hat sein erstes Testspiel in der Sommerpause verloren. Nach vier Siegen unterlag der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Samstag dem SV Wehen Wiesbaden mit 1:4 (0:3). Manuel Schäffler (22. Minute), Marco Grüttner per Eigentor (38.) und Simon Brandstetter (41.) erzielten in der ersten Hälfte die komfortable Führung für den Drittligisten. Marc Wachs (56.) erhöhte sogar für die Gäste, ehe Benedikt Saller (84.) noch der Ehrentreffer gelang.

Die Regensburger hatten eine kräftezehrende Woche im Trainingslager in Bad Gögging hinter sich. Wegen Sicherheitsbedenken war die Partie nicht in Abensberg, sondern auf dem Jahn-Trainingsgelände in Regensburg ausgetragen worden.

