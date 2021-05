Jahn Regensburg im Saisonfinale ohne verletzten Elvedi

Der SSV Jahn Regensburg muss im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Jan Elvedi verzichten. Der 24 Jahre alte Schweizer erlitt im Training ohne Fremdeinwirkung einen Haarriss in Fuß und fällt deshalb wochenlang aus. Das gaben die Oberpfälzer am Mittwoch bekannt. Elvedi ist Stammspieler in der Innenverteidigung und hatte bislang in der Saison nur eine Partie wegen einer Gelbsperre verpasst. Der Jahn kämpft gegen den Abstieg in der 2. Liga. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und ein Spiel weniger bestritten.

