Jahn Regensburg holt Palacios vom 1. FC Nürnberg

Der SSV Jahn Regensburg hat Offensivspieler Federico Palacios vom Zweitligakonkurrenten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Wie der Fußballverein aus der Oberpfalz am Montag mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Über die Transfermodalitäten gaben die Vereine nichts bekannt.

„Federico ist ein kreativer, agiler, technisch sehr gut ausgebildeter Offensivspieler mit Entscheidungs- und Abschlussqualität im letzten Drittel“, sagte Regensburgs Geschäftsführer Christian Keller.

Palacios war im Januar 2018 von RB Leipzig nach Franken gewechselt. Für den FCN trat er zehnmal in der zweiten Liga und 17 Mal in der ersten Liga (zwei Treffer) an.

