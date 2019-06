Jahn Regensburg gewinnt auch zweiten Test deutlich

Der SSV Jahn Regensburg hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz siegte am Samstag vor rund 500 Zuschauern mit 8:0 (7:0) beim Landesligisten ASV Neumarkt. Einen Tag nach dem 20:1 beim Kreisligisten TV Wackersdorf trafen für die Mannschaft von Jahn-Coach Mersad Selimbegovic in der ersten Hälfte Sebastian Nachreiner (11. Minute), Kevin Hoffmann (22./36.), Jan-Marc Schneider (29.), Florian Heister (32.) und Marco Grüttner (41./43.). Anschließend erhöhte nur noch Thomas Stowasser (53.). Die Regensburger starten am letzten Juli-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Zweitliga-Saison.

