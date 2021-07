Jahn Regensburg gewinnt auch drittes Sommer-Testspiel

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat auch sein drittes Testspiel in der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic feierte am Freitagabend beim österreichischen Bundesligisten SV Ried einen 2:0 (2:0)-Sieg. Die Tore erzielten vor rund 1000 Zuschauern Kapitän Benedikt Gimber (20. Minute) und Max Besuschkow (24.). Schon am Samstag (16.00 Uhr) steht das nächste Testspiel in Holzkirchen gegen Wacker Innsbruck an.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-326990/2

