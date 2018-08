Jahn Regensburg erwartet „richtige Aufgabe“ in Bielefeld

Trainer Achim Beierlorzer sieht beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg vor dem Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld kein größeres Problem bei der Chancenverwertung. Die Oberpfälzer blieben zuletzt beim unglücklichen 0:0 gegen Holstein Kiel im zweiten von drei Punktspielen ohne Treffer. „Man darf sich keinen Kopf machen in dem Sinne, dass man alles problematisiert“, sagte Beierlorzer am Donnerstag. Seine Lösung lautet: „Beharrlich dranbleiben, dann werden wir die Tore auch wieder schießen.“

Wichtig ist aus Sicht des Jahn-Trainers, dass sich seine Mannschaft wie bei der guten Leistung gegen Kiel überhaupt eine hohe Anzahl an Tormöglichkeiten erspiele. Am Samstag (13.00 Uhr) erwartet er nun in Bielefeld „eine richtige Aufgabe für uns“. Die wie der Jahm mit vier Punkten in die Saison gestartete Arminia verfüge über eine „Topmannschaft“. Auf der offensiven linken Außenposition konnte sich Routinier Sebastian Freis mit einer guten Leistung gegen Kiel für einen weiteren Einsatz in der Startelf empfehlen. „Freis hat die Aufstellung absolut gerechtfertigt“, sagte Beierlorzer.

