Jahn Regensburg besiegt Paderborn mit 2:0

Der SSV Jahn Regensburg ist mit einem Sieg in die Restrückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Oberpfälzer gewannen am Mittwoch zu Hause gegen den SC Paderborn mit 2:0 (0:0) und zogen in der Tabelle am Aufsteiger vorbei. Vor 7736 Zuschauern brachte Maximilian Thalhammer (53. Minute) die Gastgeber mit seinem ersten Zweitligator in Führung. Sebastian Stolze (73.) machte dann alles klar. Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause war der Erfolg verdient.

Nach der Winterpause taten sich beide Mannschaften beim Wiedereinstieg in den Pflichtspielbetrieb schwer und konnten ihre offensiven Stärken lange nicht zeigen. Regensburg gelang das dann im zweiten Spielabschnitt.

Die Partie war dort auch besser anzusehen. Regensburg eröffnete die zweite Hälfte mit gleich zwei guten Chancen durch Marco Grüttner (50.) und Stolze (51.). Danach schlug Thalhammer mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zu. Der starke Stolze setzte mit seinem dritten Saisontor noch einen drauf, als er sich gut auf der linken Flügel durchsetzte.

