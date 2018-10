Jahn-Präsident als Zeuge im Regensburger Korruptionsprozess

Der Präsident des Fußballclubs Jahn Regensburg hat im Parteispenden- und Korruptionsprozess die Rolle des angeklagten Bauunternehmers Volker Tretzel als Geldgeber für den Profifußball in der Stadt betont. Tretzel habe immer so viel Geld gegeben, dass man habe überleben können, sagte Hans Rothammer am Dienstag vor dem Landgericht.

Im Zentrum des Verfahrens steht der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD), der sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten muss. Das Gericht will unter anderem klären, ob Tretzel durch Investitionen in den Fußballverein möglicherweise bei der Vergabe des Bauprojektes Nibelungenkaserne an den Unternehmer profitiert hat. Zudem sind Tretzels früherer Mitarbeiter Franz W. sowie der frühere Fraktionsvorsitzende der SPD, Norbert Hartl, angeklagt.

Rothammer sagte, ohne das Engagement von Tretzel - aber auch von Alt-OB Hans Schaidinger, Wolbergs, Hartl und CSU-Stadtrat Christian Schlegl - würde es keinen Profifußball in Regensburg mehr geben. Es habe immer wieder Gespräche zwischen Jahn-Funktionären und Tretzel gegeben, in denen es um Kapitalerhöhungen für den Fußballclub ging. Von einer möglichen Verknüpfung zwischen Tretzels Investitionen einerseits und der Vergabe des Nibelungenareals an den Unternehmer andererseits habe er nichts mitbekommen.