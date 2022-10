Jahn-Coach bremst Euphorie: „Nicht einmal halbe Miete“

Der SSV Jahn Regensburg will seinen Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen und mit einem Heimerfolg gegen Hansa Rostock seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. „Wir wollen den Aufwind mitnehmen, wieder daheim punkten und die Fans mitnehmen, die uns in den vergangenen Wochen überragend unterstützt haben“, sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem Duell mit den Norddeutschen am Samstag (13.00 Uhr).

Nach einem zwischenzeitlichen Tief mit sechs sieglosen Liga-Spielen hintereinander haben sich die Oberpfälzer rehabilitiert. Zuletzt gab es zwei Erfolge. „Wir wissen aber, dass wir noch nicht einmal die halbe Miete für unser Saisonziel 40 Punkte haben. Deshalb bringt dir das nichts, wenn du nicht weiterhin punktest““, befand Selimbegovic, dessen auslaufender Vertrag sich automatisch um eine weitere Spielzeit bis 30. Juni 2024 verlängert hatte.

Die Personalsituation ist vor dem Duell mit den vier Ränge schlechter platzierten Norddeutschen „nicht so gut“, wie der Trainer verriet. Mittelfeldspieler Benedikt Gimber werde bis zur Winterpause wegen einer Schulterverletzung fehlen. Ein Einsatz der Verteidiger Benedikt Saller (Probleme am Sprunggelenk) und Scott Kennedy (Knie) war am Donnerstag ebenfalls noch fraglich.

