Jackpot bringt Lottogewinner fast 2,5 Millionen Euro

Ein anonymer Lottospieler in Bayern darf sich über 2 477 777 Euro freuen. Der Gewinner hatte beim Spiel 77 am Samstag die richtige siebenstellige Losnummer 6 3 2 2 0 0 4 auf seinem Spielschein, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte. Der unbekannte Spieler, der seinen Schein in der Oberpfalz abgegeben hat, investierte 7,75 Euro für vier Tippfelder sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6. Und er hat noch eine zweite Gewinnchance: Der Schein nimmt auch an diesem Mittwoch an der Ziehung teil.