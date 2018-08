Jäger erschießt Hund vor den Augen seiner Besitzerin

Zwei tote Hunde sorgen über die Grenzen der Stadt Königsbrunn hinaus seit mehreren Tagen für Aufregung. Ein Jäger hatte die beiden Haustiere mit den Namen Leni und Maja erschossen. Die Polizei ermittelt derzeit noch, ob der Mann eine Straftat begangen hat. Der Fall hat unter Tierschützern zu Entrüstung geführt und beschäftigt auch die Jäger in der Region.

Was war passiert? Am 10. Juli hatte die Besitzerin wie jeden Morgen kurz nach sieben Uhr ihre Hunde aus dem Haus gelassen. Doch die kamen nicht mehr zurück. Stattdessen kam an diesem Tag ein Jäger auf den Hof der Besitzerin und habe ihr mitgeteilt, dass sie ihre zwei Hunde „aufklauben“ könne.

Hunde 150 Meter vom Haus gefunden

Als die Frau ihre Hunde etwa 150 Meter vom Haus entfernt auffand, habe sich einer von ihnen noch bewegt. Doch als der Jäger das sah, schoss er dem verletzten Hund in den Kopf. Vor den Augen seiner Besitzerin. Kurze Zeit später erfuhr der Tierschutzverein Franz von Assisi in Kissing davon - und schaltete sofort die Polizei ein.

Rechtlich gesehen ist es Jägern in Bayern erlaubt, Hunde oder Katzen zu erschießen. "Das ist aber nur der Fall, wenn die Tiere wildern, also im Revier erkennbar dem Wild nachstellen und es gefährden", erklärt Wolfgang Kuhlmann, stellvertretender Fachsbereichleiter bei der Jagdbehörde des Landkreises Augsburg. Es sei deshalb nun Aufgabe der Polizei, genau zu prüfen, ob eine derartige Situation in diesem Fall gegeben war. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich kenne viele Jäger und der Grundsatz von so gut wie jedem ist es, grundsätzlich keine Hund und Katzen zu erschießen", so Kuhlmann.

Polizei: Gerüchte sind wenig hilfreich

Die Polizei muss nun klären, wer im Recht ist: Hundehalter oder Jäger. "Es kommen immer wieder neue Zeugen und Details hinzu, deshalb ziehen sich die Ermittlungen etwas hin", sagt Gerhard Singer von der zuständigen Polizeiinspektion in Bobingen. Die Beamten bezeichnen es dabei als wenig hilfreich, "wenn Gerüchte zu dem Fall in sozialen Netzwerken kursieren und dann auch noch der Name des Jägers auftaucht", so Singer.

In sozialen Netzwerken wurden zwischenzeitlich aber auch Vorwürfe gegenüber der Hundehalterin geäußert. Die Tiere seien häufig unkontrolliert unterwegs gewesen und hätten dabei sowohl Jogger als auch Wildtiere oder Reiter angegriffen.