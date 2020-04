Zwei Jäger haben einen Adler in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) aus einem Stacheldrahtzaun befreit. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich das Tier im Bereich der Salmaser Höhe verheddert. Die Jäger befreiten den verletzten Greifvogel und übergaben ihn zur ärztlichen Versorgung an Tierschützer. Der Adler soll nach Angaben der Polizei in den kommenden Tagen wieder freigelassen werden.

Polizeimitteilung