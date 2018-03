Ismaik will Trainer Bierofka lange bei 1860 München halten

Daniel Bierofka soll nach den Wünschen von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik noch lange Trainer des TSV 1860 München sein. „Es ist der ausdrückliche Wunsch von Hasan Ismaik, Daniel Bierofka möglichst lange an den Verein zu binden. Diese Empfehlung haben wir auch so an die Geschäftsleitung weitergegeben“, sagte 1860-Aufsichtsratmitglied und Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris laut einer Pressemitteilung vom Freitag.

„Nach unserer Ansicht ist Bierofka bei 1860 nicht zu ersetzen. Er verkörpert alles, was wir uns von einem guten Löwen-Trainer erwarten: Qualität, Leidenschaft und Ehrgeiz“, führte Stimoniaris aus. Der 2019 auslaufende Vertrag mit dem Fußball-Regionalligisten soll zeitnah verlängert werden.

Bierofka (39 Jahre) sei neben den einzigartigen Fans und der Mannschaft das Kapital des TSV 1860. „Dementsprechend ist Bierofka für uns die tragende Säule - heute und auch in Zukunft“, sagte Stimoniaris. „Wir von unserer Seite werden alles dafür tun, dass Bierofkas Wünsche erfüllt werden. Er und seine Mannschaft haben es verdient, unterstützt zu werden.“

Zudem steckte Stimoniaris die sportlichen Ziele für die kommenden Jahre ab. „Wir wollen in den Profifußball zurück. Alles andere ist für uns und zehntausende Löwen-Fans unvorstellbar. Wir werden uns im Amateurfußball nicht einnisten“, sagte der Betriebsratschef von MAN. „Jedes Jahr in der Regionalliga ist ein verlorenes Jahr. Wir haben in Trainer und Mannschaft das vollste Vertrauen und wünschen viel Glück für den Start in Nürnberg.“

Mit der enormen Unterstützung von mehr als 12 000 Anhängern will Regionalliga-Spitzenreiter TSV 1860 München am Samstag im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II die Mission Rückkehr in den Profifußball fortsetzen.

