Ismaik will 1860 finanziell „zusätzlich“ entgegenkommen

Der umstrittene Investor Hasan Ismaik will dem TSV 1860 München nach eigenen Angaben finanziell „zusätzlich“ entgegenkommen. Wie Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris am Sonntag mitteilte, bietet der Jordanier dem in die dritte Fußball-Liga aufgestiegenen Traditionsverein zu „bereits bekannten Zusagen ein weiteres Paket an Maßnahmen“ an. Unter anderem will Ismaik demnach das Darlehen eines Dritten in Höhe von zwei Millionen Euro mit sofortiger Wirkung ablösen. Dafür bietet er ein unverzinsliches Darlehen an. Damit soll dann unter anderem der Vertrag von Aufstiegscoach Daniel Bierofka sofort verlängert werden.

Spielplan 1860 München

Kader 1860 München

News auf 1860-Homepage

Spieltag und Tabelle Regionalliga

Spielbericht 1860 München

Stimmen 1860 München