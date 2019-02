„Isarbelle“ bekommt Gesellschaft

Der Rosapelikan aus Österreich treibt sich schon seit Herbst an der Isar zwischen München und Freising herum. Nun hatte das auf den Namen „Isarbelle“ getaufte Männchen kurzzeitig Gesellschaft: Ein Weibchen, das vor gut einer Woche aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn entflog, inzwischen aber wieder daheim ist. Die Polizei habe die Pelikan-Dame gefangen und zurück in den Tierpark gebracht, sagte Zoosprecherin Lisa Reininger am Dienstag in München. „Sie hat erstmal ordentlich Fisch gefressen und ist wohlauf.“

Der 2015 geschlüpfte Vogel hatte bis zu seinem Einfangen am Sonntag mehrere Tage lang für Aufsehen gesorgt, ebenso wie „Isarbelle“, der Pelikan aus dem Raritätenzoo in Ebbs in Tirol. Seit dem Herbst wird er immer wieder an der Isar zwischen München und dem Raum Freising gesichtet.

Pelikan aus Hellabrunn bei Facebook