Inzidenz in Fürstenfeldbruck verdreifacht

Nach Darstellung des Landratsamtes waren in den vorangegangenen Tagen mehr als 3000 Fälle in der Meldesoftware „hängen geblieben“. Dadurch wurden von Donnerstag auf Freitag auf einen Schlag mehr als 4600 Fälle neu beim RKI gemeldet. Diese auf den 1. und 2. Februar datierten Nachmeldungen ließen die Inzidenz in die Höhe schnellen. Und der Anstieg dürfte noch nicht beendet sein: Das Landratsamt kündigte weitere Nachmeldungen „in der Größenordnung von ca. 1000“ an.

Die offiziell für Fürstenfeldbruck gemeldete Inzidenz hatte zuletzt stets unter dem bayerischen Durchschnitt gelegen. Nun ist sie die zweithöchste in ganz Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-978571/2

