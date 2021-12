Inzidenz in Bayern sinkt siebten Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt seit einer Woche. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) das siebte Mal in Folge eine niedrigere Zahl für den Freistaat. Aktuell liegt die Inzidenz demnach bei 561,5 - das ist gut 10 weniger als am Vortag und ein Rückgang um 91 im Vergleich zum Freitag vor einer Woche. Auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Corona-Patienten allerdings weiter. Das bundesweite Intensivregister meldete mit Stand 9.05 Uhr im Vergleich zum Vortag einen Anstieg um acht auf 1088 erwachsene Covid-19-Patienten.

Die höchste Inzidenz im Freistaat weist laut RKI der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1116,7 auf. Auch hier sinken die Zahlen aber: Vor zehn Tagen hatte die Inzidenz dort noch bei mehr als 1600 gelegen. Daneben ist nur noch Weilheim-Schongau über der Grenze von 1000 ab der verschärfte Corona-Maßnahmen verhängt werden. Gültig sind diese - Stand Freitag - noch in zehn Landkreisen. In Dingolfing-Landau enden sie allerdings am Samstag, nachdem der Landkreis am Freitag den fünften Tag in Folge unter der Marke blieb.

Nächste Kandidaten für ein Ende der verschärften Maßnahmen wären die Landkreise Passau, Traunstein, Berchtesgadener Land und die Stadt Rosenheim. Sofern die Inzidenz dort auch am Wochenende unter der Grenze von 1000 bleibt, könnten sie am Montag lockern.

