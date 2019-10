Interview: Verkehrswissenschaftler erwartet kaum Effekt von 365-Euro-Jahresticket

Ein Tag, ein Euro: Das ist die Gleichung für das 365-Euro-Jahresticket. Im Großraum Nürnberg können es Schüler vom nächsten Schuljahr an nutzen. Die Staatsregierung hofft auf Nachahmer, der Bayerische Gemeindetag fordert es auch für den ländlichen Raum. Der Effekt auf den innerstädtischen Verkehr dürfte aber überschaubar sein, prognostiziert der Nürnberger Verkehrswissenschaftler Harald Kipke. Im Gespräch mit Ralf Müller plädiert er für die Abschaffung von Gratisparkplätzen in Innenstädten.

Herr Professor Kipke, wird das für den Raum Nürnberg vorgesehene Ein-Euro-Ticket für Schüler, Studenten und Azubis eine Reduzierung des Individualverkehrs bringen?

Nein, eher nicht. Bereits heute ist es so, dass diese Bevölkerungsgruppe zu einem großen Teil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule oder zur Uni kommt. Es wird wohl eine geringfügige Reduzierung geben, die aber kaum ins Gewicht fallen dürfte. An unserer Hochschule gehe ich davon aus, dass es Studierende geben wird, die aufgrund des günstigen Preises vom Auto auf die Öffentlichen umsteigen werden. Die freien Parkplätze werden dann jedoch sofort durch andere Beschäftigte wieder aufgefüllt werden. Es wird also praktisch nichts passieren, solange es kostenfrei Parkplätze für Beschäftigte und Studierende an unserer Hochschule gibt.

Man wird also gar nichts auf den Straßen bemerken?

Ich denke, diese zunächst angesprochene Zielgruppe wird mehr und vor allem weiter als bisher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Aber auch nur dort, wo das Angebot gut ist, und das ist fast ausnahmslos der Schienenverkehr – also S-Bahn, Regionalzüge und natürlich in den Städten U- und Straßenbahnen. Auf der Straße wird gar nichts passieren.

Sollte das Ein-Euro-Ticket besser denjenigen angeboten werden, die derzeit mit dem eigenen Pkw fahren, wenn man einen verkehrlichen Effekt erreichen möchte?

Damit ergäbe sich mit Sicherheit ein deutlich höherer Effekt im Hinblick auf die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, allerdings auch nur, wenn man gleichzeitig die Subventionierung des Autoverkehrs in den Städten stoppt, also keine Gratisparkplätze zur Verfügung stellt und den Ausbau der Zufahrtsstraßen – Stichwort Frankenschnellweg – einstellt. Es gibt allerdings auch genügend Menschen, die wollen grundsätzlich nicht auf den ÖPNV umsteigen, weil sie am liebsten allein in ihrem automobilen Privatraum unterwegs sein wollen. Die werden Sie nur sehr schwer und wenn überhaupt nur langsam überzeugen können. Dazu muss vor allem das ÖPNV-Angebot auf dem Land deutlich besser werden. So wie in Südtirol zum Beispiel.

Was halten Sie davon, das Ein-Euro-Ticket oder auch die ÖPNV-Nutzung zum Nulltarif an die Abschaffung des eigenen Pkw zu koppeln?

Gut gemeint, wird aber schwierig zu kontrollieren sein, zumal es ja auch so etwas wie Firmen-Pkw und dergleichen gibt. Zudem glaube ich nicht, dass es Ziel unserer Politiker ist, den Automobilkauf zu reduzieren, auch wenn dies den Klimazielen sehr entgegenkäme. Eines ist aber ganz klar: Wer kein Auto mehr besitzt oder persönlich zur Verfügung hat, der stellt sein Verkehrsverhalten ziemlich radikal um. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wir – also der ganze Haushalt – haben nun seit über einem Jahr kein Auto mehr, und wir sind noch nie auf die Idee gekommen, ein Carsharing-Auto zu mieten. Man organisiert sein Leben anders und ich denke vor allem effizienter.

Sind die öffentlichen Verkehrsmittel denn überhaupt in der Lage, deutlich mehr Benutzer zu bewältigen?

In der Hauptverkehrszeit sind die im Zentrum schon ganz schön voll, das heißt, für eine wirkliche Verkehrswende müsste man zum Beispiel auch in Nürnberg vor allem die Straßenbahn ausbauen, denn die U-Bahn ist teilweise schon ziemlich an ihrer Leistungsgrenze. Für eine wirkliche Verkehrswende war es nicht immer eine gute Entscheidung, Straßenbahnlinien stillzulegen. So hätten beispielsweise die Wiener in der Mariahilfer Straße ganz gerne ihre Straßenbahn wieder – trotz U-Bahn.