Interview mit dem CSU-Kenner Heinrich Oberreuter: „Revolutionäres ist nicht zu erwarten“

Der Politikwissenschaftler und CSU-Kenner Heinrich Oberreuter (Foto: dpa) glaubt, dass die CSU mit ihrer Wahlhoffnung auf die absolute Mehrheit am 14. Oktober hinter der Zeit zurückliegt. Das sagte er im Interview mit Ralf Müller.

Ist vom neuen bayerischen Ministerpräsidenten Söder ein strikterer Kurs nach dem Motto „rechte Flanke schließen“ zu erwarten?

Die CSU ist im Augenblick als Anti-AfD-Partei aufgestellt und wird alles tun, um dementsprechend politisch zu kommunizieren, also Maßnahmen durchzusetzen, die dem Sicherheits- und Lebensgefühl der Einheimischen entsprechen. Damit wird man der öffentlichen Meinung ganz erheblich entgegenkommen – nicht nur der CSU-Wählerschaft, sondern der Bevölkerung insgesamt. Auch der neue Ministerpräsident wird nichts anderes tun als die Modernität des Freistaats Bayern und seine technologische Entwicklung fortzuführen. Das Gefühl, dass Bayern das Bundesland mit der besten Ausstattung und dem besten Lebensgefühl ist, wird weiterhin befördert. Revolutionäres ist nicht zu erwarten.

Gibt es einen Knalleffekt, mit dem Söder die absolute Parlamentsmehrheit noch retten kann?

Die CSU liegt in ihren Erwartungen hinter der Zeit zurück. Die Idee der absoluten Mehrheiten ist ja nicht erst durch die jüngste migrationspolitische Entwicklung gefährdet, sondern durch die Differenzierung der Gesellschaft insgesamt. Für 40 Prozent muss man schon dankbar sein. Solche Ergebnisse gibt es in Europa höchstens noch in Malta. Die Zeit für Söder ist sehr knapp. Die Leute, die durch die Politik der letzten zwei Jahre negativ berührt sind, wollen Ergebnisse sehen und keine Ankündigungen. Aber alles was durchschlagend ist, wird man in einem halben Jahr wahrscheinlich nicht durchsetzen können. Daher sehe ich nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten außer Programmankündigungen, die Söder ja schon gemacht hat.

Wie stark zieht die Person Markus Söder?

Personelle Umbruchsituationen können auch in der Wählerschaft etwas auslösen. Aber die letzten Umfragen zeigen ein differenziertes Bild. Die Kompetenz von Söder ist weithin unbestritten. Ob es ihm gelingt, die persönlichen Vorbehalte, die man in der Bevölkerung demoskopisch gemessen hat, abzubauen, ist eine offene Frage. Söder wird sich im Land herzeigen und in der jovialen Art, die er sehr gut beherrscht, versuchen, einen jüngeren unverbrauchten Aufbruch signalisierenden Landesvater zu geben. Wobei ich den Landesvater in Anführungszeichen setzen würde. Mit seiner Ankündigung, die Amtszeit zu begrenzen – wovon ich nichts halte – wird er dem Vorwurf begegnen wollen, dass er ein egozentrischer Machtpolitiker ist.

Warum halten Sie von der Amtszeitbegrenzung nichts?

Weil das dem parlamentarischen System fremd ist. Jeder Ministerpräsident wird sowieso auf Zeit gewählt. Die Vertrauensbasis wird im Alltagsgeschäft hergestellt. Warum haben die Amerikaner und die Franzosen die Präsidentschaft begrenzt? Weil sie keine monarchischen Zustände haben wollten. Die Probleme haben wir nicht.

Seehofer bleibt als Parteivorsitzender an Bord. Wird die politische Klugheit stärker sein als die Aversionen zwischen ihm und Söder?

Wir werden ein halbes Jahr erleben, in dem die Aversionen völlig in den Hintergrund gestellt werden und in dem das gemeinsame Interesse, die CSU gegen die AfD groß zu machen, in Berlin und München zu gleich gearteten politischen Akzentsetzungen führt. Das wird bis zum Landtagswahltermin locker halten. Wenn das Streben nach der absoluten Mehrheit der Mandate schiefgeht und ein Koalitionspartner gebraucht wird, dann besteht die Gefahr der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ich sehe die Herausforderungen nicht vor, sondern nach der Wahl. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sie auch dann unter dem Deckel hält, weil alle Beteiligten wissen, dass Seehofer am Ende dieser gerade gebildeten Bundesregierung auch den Parteivorsitz niederlegt. Das kann in vier Jahren sein, aber auch schon in zwei Jahren, weil diese Bundesregierung nicht länger als zwei Jahre halten wird.