Interreligiöses Treffen im Allgäu beginnt

Religionsvertreter aus der ganzen Welt treffen sich heute vor Beginn der 10. Weltkonferenz von Religions for Peace am Bodensee. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation ist es das größte interreligiöse Treffen der Welt. Der offizielle Auftakt beginnt am Dienstag (20. August) mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Lindau (Bayern).

Zu Vorgesprächen wollen sich heute Dutzende Frauen in leitenden Positionen ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaften sowie Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und hochrangige Vertreterinnen der Vereinten Nationen treffen. Die Rolle von Frauen in Friedensprozessen ist Schwerpunkt des diesjährigen Treffens von Religions for Peace.

Homepage 10. Weltversammlung Lindau 2019