Internationaler Klimastreik in Bayern

In mehreren großen Städten in Bayern finden zum internationalen Klimastreik von Fridays for Future am heutigen Freitag Demonstrationen statt. Knapp 3500 Teilnehmer wurden laut Polizei in Regensburg angemeldet. Ab 17.30 Uhr wollen sie durch das Donaugelände ziehen. Etwa 1000 Demonstranten wollen ab 12.30 Uhr in Nürnberg durch die Straßen ziehen. Die Polizei erwartet Behinderungen im Stadtverkehr. In Augsburg startet um 17.00 Uhr ein Fahrradzug mit 300 Teilnehmern.

Der geplante Streik auf der Münchner Theresienwiese ist wegen der hohen Infektionszahlen in der Landeshauptstadt abgesagt worden. Es soll aber eine Ersatzaktion mit maximal 500 Personen geben. Bei allen Demonstrationen im Freistaat müssen zum Infektionsschutz Mund-Nasen-Schutze getragen und Mindestabstände eingehalten werden.